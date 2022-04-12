ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР, выпустив 7 снарядов калибром 122 миллиметра.

Цена на природный газ в Молдавии в апреле удвоилась. Об этом заявил вице-премьер страны.

Джо Байдена на выступлении в Белом доме встретили плакатом с критикой военных расходов США.