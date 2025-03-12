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12 марта, 14:15

Политика

Центр города Суджа перешел под контроль российской армии

Центр города Суджа перешел под контроль российской армии

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Центр города Суджа перешел под контроль российской армии. Военные сломили упорное сопротивление противника и выбили его с центральных районов города.

Как рассказали бойцы группировки "Север", украинские боевики еще скрываются по подвалам, однако никакой роли они уже не играют. Зачистка продолжается. Также армия активно вытесняет ВСУ из всего приграничья Курской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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