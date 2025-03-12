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12 марта, 11:30

Политика

Новости мира: Еврокомиссия объявила о контрмерах на пошлины США

Новости мира: Еврокомиссия объявила о контрмерах на пошлины США

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Еврокомиссия объявила о контрмерах на пошлины США. Они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро. Изменения вступят в силу в середине апреля. Однако в релизе говорится, что санкции могут отменить в любое время в случае решения проблемы. Она заключается в том, что вступило в силу решение США о таможенных пошлинах в 25% на все поставки стали и алюминия из-за рубежа, включая импорт из ЕС.

Оппозиционная партия "Демократы" лидирует на выборах в Гренландии. Она набирает как минимум 30% голосов. Движение выступает за референдум о независимости. Идею подал в своих выступлениях президент США Дональд Трамп. Ближайший соперник отстает от демократов на 6%. Партия нынешнего премьера Гренландии набирает чуть более 20% голосов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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