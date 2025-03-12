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12 марта, 11:15

Политика

В МИД РФ на фоне переговоров США и Украины призвали следить за новостями из Москвы

В МИД РФ на фоне переговоров США и Украины призвали следить за новостями из Москвы

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В МИД РФ призвали следить за новостями после переговоров США и Украины из Москвы. Ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал встречи США и России 12 марта или в ближайшие дни. Однако официальных комментариев от России пока не поступало.

11 марта в Джидде прошли переговоры американцев и украинцев. Они длились около 10,5 часа. По итогу опубликовано совместное заявление. Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня. Взамен Вашингтон возобновляет передачу разведданных и оказание помощи Киеву. Теперь весь мир ждет ответа от России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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