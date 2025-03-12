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12 марта, 08:30

Политика

Новости мира: партия "Демократы" лидирует на выборах в Гренландии

Новости мира: партия "Демократы" лидирует на выборах в Гренландии

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На парламентских выборах в Гренландии побеждает оппозиционная партия "Демократы". Об этом сообщает агентство Reuters. В голосовании участвовали около 40 тысяч избирателей. Отмечают, что и "Демократы", и следующие за ними партии "Веха", "Народное сообщество" и "Вперед" выступают за проведение референдума о независимости. По соглашению с Данией от 2009 года Гренландия может обрести суверенитет, но только после проведения всеобщего голосования.

На юго-западе Германии после аварии полностью сгорели автоцистерна и трамвай. Все случилось в федеральной земле Баден-Вюртемберг. По предварительным данным, водитель автоцистерны решил проскочить перекресток на красный свет и протаранил трамвай. После столкновения начался пожар. В вагоне находились не менее 10 пассажиров, три человека погибли, еще несколько получили травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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