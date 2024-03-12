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12 марта, 15:30

Политика

Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут проголосовать на выборах онлайн

Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут проголосовать на выборах онлайн

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Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут проголосовать на выборах онлайн. Систему электронного голосования адаптировали под работу скринридеров – это специальная программа, которая озвучивает отображенные на экране текст и элементы навигации.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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