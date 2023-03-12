Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских вертолета Ми-8 – МО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских вертолета Ми-8, а также семь снарядов РСЗО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Т

ем временем, ВСУ продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР. Три мирных жителя погибли, еще одиннадцать пострадали после того, как украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по автостанции в Перевальске.

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