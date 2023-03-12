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Политика

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

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Южная группировка войск продолжает активные действия на Донецком направлении. В результате боев в районе населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое в ДНР уничтожены две украинские гаубицы, а также другая техника противника. ВСУ за сутки потеряли более 140 военнослужащих.

На херсонском направлении ликвидирован украинский склад боеприпасов. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли более 50 военнослужащих, три боевые бронемашины, а также четырнадцать автомобилей.

Подробнее о ходе российской спецоперации на Украине – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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