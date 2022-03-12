12 марта 2022, 16:30политика
Политолог оценил отношения РФ и Китая
Политолог Армен Гаспарян оценил отношения РФ и Китая, а также возможные санкции России в отношении США и стран Запада.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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