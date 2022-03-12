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12 марта 2022, 16:30

политика

Политолог оценил отношения РФ и Китая

Политолог оценил отношения РФ и Китая

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IT-платформы США несут ответственность за поощрение национализма на Украине – МИД РФ

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Политолог Армен Гаспарян оценил отношения РФ и Китая, а также возможные санкции России в отношении США и стран Запада.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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