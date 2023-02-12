Российские саперы рассказали о сложностях разминирования ЛНР. Оставленные территории украинцы превращают в минные поля: используют хитрую дистанционную систему.

Кладут американскую мину с датчиком цели на магните. Она сработает, как только солдат в броне с автоматом подойдет ближе двух метров. Кроме того, на ней самоликвидатор. Пока удалось обезверить все мины на пройденном пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

