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12 февраля, 22:30

Политика

Российские саперы рассказали о сложностях разминирования ЛНР

Российские саперы рассказали о сложностях разминирования ЛНР

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Российские саперы рассказали о сложностях разминирования ЛНР. Оставленные территории украинцы превращают в минные поля: используют хитрую дистанционную систему.

Кладут американскую мину с датчиком цели на магните. Она сработает, как только солдат в броне с автоматом подойдет ближе двух метров. Кроме того, на ней самоликвидатор. Пока удалось обезверить все мины на пройденном пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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