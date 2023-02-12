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Политика

В ФРГ назвали сроки начала обучения украинских военных использованию танков Leopard 2

В ФРГ назвали сроки начала обучения украинских военных использованию танков Leopard 2

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Берлин назвал сроки обучения украинских военных. Тренировки на танках Leopard 2 начнутся уже на следующей неделе, пишет Spiegel.

Как уточняет издание, ссылаясь на свои источники, первые украинцы уже прибыли в Германию из Польши. Курсы пройдут в ускоренном формате в течение не более чем двух месяцев.

Как ожидается, первые украинские военные на немецких танках отправится на передовую в конце марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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