В ФРГ назвали сроки начала обучения украинских военных использованию танков Leopard 2

Берлин назвал сроки обучения украинских военных. Тренировки на танках Leopard 2 начнутся уже на следующей неделе, пишет Spiegel.

Как уточняет издание, ссылаясь на свои источники, первые украинцы уже прибыли в Германию из Польши. Курсы пройдут в ускоренном формате в течение не более чем двух месяцев.

Как ожидается, первые украинские военные на немецких танках отправится на передовую в конце марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

