09:30Политика
Российские Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Российские Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ с бронетехникой. Кадры работы штурмовиков опубликовало Минобороны РФ.
Самолеты выполнили пуск ракет на предельно малой высоте, после чего совершили маневр и выпустили для маскировки тепловые ловушки. Затем они вернулись на аэродром базирования.
А на донецком направлении продолжает наступление южная группировка войск. В ходе боев уничтожены две американские артиллерийские системы М777, польская гаубица Krab, гаубицы "Гиацинт" и другая военная техника ВСУ.
Подробнее о ходе СВО – в эфире телеканала Москва 24.