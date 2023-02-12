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Российские Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Российские Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

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Российские Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ с бронетехникой. Кадры работы штурмовиков опубликовало Минобороны РФ.

Самолеты выполнили пуск ракет на предельно малой высоте, после чего совершили маневр и выпустили для маскировки тепловые ловушки. Затем они вернулись на аэродром базирования.

А на донецком направлении продолжает наступление южная группировка войск. В ходе боев уничтожены две американские артиллерийские системы М777, польская гаубица Krab, гаубицы "Гиацинт" и другая военная техника ВСУ.

Подробнее о ходе СВО – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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