Москва готова к разрыву с ЕС в случае введения чувствительных санкций – Лавров

12 февраля, 11:30
В российском МИД исходят из готовности к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава министерства Сергей Лавров. Он сказал это в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live".
"Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах..." – сказал Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что Москва не стремится к мировой изоляции, но готова к такому сценарию. "Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", – подчеркнул он.
Полная версия интервью уже доступна на сайте МИД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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