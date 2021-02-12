Москва готова к разрыву с ЕС в случае введения чувствительных санкций – Лавров

В российском МИД исходят из готовности к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава министерства Сергей Лавров. Он сказал это в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live".

"Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах..." – сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Москва не стремится к мировой изоляции, но готова к такому сценарию. "Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", – подчеркнул он.

Полная версия интервью уже доступна на сайте МИД. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.