Повышение возраста призывников не предусматривает увеличения численности – депутат

Повышение возраста призыва с 18 лет до 21 года не предусматривает увеличения его численности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам Картаполова, в ходе призыва ряды Вооруженных сил РФ будут пополнять около 200 тысяч человек. При этом он полагает, что призванные в 21 год граждане получат право заключать контракт практически сразу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.