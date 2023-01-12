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12 января, 20:00

Политика

Новости часа: новые секретные документы найдены в гараже частного дома Байдена

Новости часа: новые секретные документы найдены в гараже частного дома Байдена

ВС РФ уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ в районе Запорожья

Авиация ВКС РФ ликвидировала украинский истребитель Су-27 в ДНР

В ДНР заявили о наращивании сил России для освобождения Артемовска

Военные РФ уничтожили пять групп украинских диверсантов в Харьковской области

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

В ЛНР заявили, что Артемовск может быть освобожден в ближайшие дни

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских войск в зоне проведения СВО

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских военных в Соледаре

Бойцы РФ отбросили военных ВСУ в ходе штурма поселка в пригороде Артемовска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые секретные документы найдены в гараже частного дома президента США Джо Байдена. Об этом заявил Белый дом.

Финляндия не передаст Украине много танков Leopard, так как сама граничит с РФ. Это заявление президента страны Саули Ниинисте.

Более 700 тысяч договоров на социальную газификацию заключено в России. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.

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