Новости часа: новые секретные документы найдены в гараже частного дома Байдена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые секретные документы найдены в гараже частного дома президента США Джо Байдена. Об этом заявил Белый дом.

Финляндия не передаст Украине много танков Leopard, так как сама граничит с РФ. Это заявление президента страны Саули Ниинисте.

Более 700 тысяч договоров на социальную газификацию заключено в России. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.