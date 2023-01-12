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12 января, 16:30

Политика

Авиация ВКС РФ ликвидировала украинский истребитель Су-27 в ДНР

Авиация ВКС РФ ликвидировала украинский истребитель Су-27 в ДНР

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Авиация ВКС России уничтожила истребитель Су-27 ВСУ на территории ДНР. Вместе с артиллерией летчики поразили командно-наблюдательный пункт противника в Артемовске, сообщили в Минобороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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