Авиация ВКС РФ ликвидировала украинский истребитель Су-27 в ДНР

Авиация ВКС России уничтожила истребитель Су-27 ВСУ на территории ДНР. Вместе с артиллерией летчики поразили командно-наблюдательный пункт противника в Артемовске, сообщили в Минобороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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