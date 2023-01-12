Польша сообщила о намерении поставить танки Leopard 2 на Украину

Польша собирается поставить на Украину танки Leopard 2. Польский президент Анджей Дуда сообщил об этом решении, но не назвал дату и количество военной техники. По его словам, нужно пройти формальности и согласования, поэтому дата передачи танков неизвестна.

Отмечается, что о поставке танков на Украину также заявили в Великобритании и Франции. Позиция Германии в этом вопросе неоднозначная: канцлер Олаф Шольц сказал, что решение по танкам будет зависеть от президента США Джо Байдена.



Военный эксперт прокомментировал, почему у западных стран нет единой позиции по вопросу поставки танков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.