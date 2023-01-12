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11:15

Политика

ВКС РФ уничтожили украинский истребитель Су-27 в ДНР

ВКС РФ уничтожили украинский истребитель Су-27 в ДНР

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Авиация ВКС России уничтожила истребитель Су-27 ВСУ на территории ДНР. Вместе с артиллерией летчики поразили командно-наблюдательный пункт противника в Артемовске, сообщили в Минобороны.

Тем временем правоохранители нашли в одном из заброшенных зданий тайник с боеприпасами диверсантов в ЛНР. В нем были пулеметы, гранатометы, патроны иностранного производства, снаряд к пушке 2А28. По данным разведки, содержимое предназначалось для совершения терактов в Луганске.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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