ВКС РФ уничтожили украинский истребитель Су-27 в ДНР

Авиация ВКС России уничтожила истребитель Су-27 ВСУ на территории ДНР. Вместе с артиллерией летчики поразили командно-наблюдательный пункт противника в Артемовске, сообщили в Минобороны.

Тем временем правоохранители нашли в одном из заброшенных зданий тайник с боеприпасами диверсантов в ЛНР. В нем были пулеметы, гранатометы, патроны иностранного производства, снаряд к пушке 2А28. По данным разведки, содержимое предназначалось для совершения терактов в Луганске.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.