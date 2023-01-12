Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Военный из ЛНР прокомментировал положение российских войск в районе Соледара

Военный из ЛНР прокомментировал положение российских войск в районе Соледара

Подразделения российских ВДВ блокировали Соледар с севера и юга

Войска РФ поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе города Артемовск

Минобороны РФ сменило командующего объединенной группировкой войск СВО

РФ запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине

Работу на ЗАЭС продолжают треть сотрудников – глава МАГАТЭ

Российские военные взяли под контроль Соледар

Политолог объяснил кадровые перестановки в штабе СВО

Шойгу произвел перестановки в руководстве СВО

Новости часа: Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

Ситуация в зоне проведения СВО активизировалась после того, как режим прекращения огня закончился. В российском командовании полагают, что после освобождения Соледара будет разрушена вся первая, хорошо укрепленная линия обороны ВСУ.

Заместитель командующего Второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР рассказал в интервью, как разворачиваются события в Соледаре и что происходит на других участках линии боевого соприкосновения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика