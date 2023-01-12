Военный из ЛНР прокомментировал положение российских войск в районе Соледара

Ситуация в зоне проведения СВО активизировалась после того, как режим прекращения огня закончился. В российском командовании полагают, что после освобождения Соледара будет разрушена вся первая, хорошо укрепленная линия обороны ВСУ.

Заместитель командующего Второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР рассказал в интервью, как разворачиваются события в Соледаре и что происходит на других участках линии боевого соприкосновения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.