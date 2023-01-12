Минобороны РФ сменило командующего объединенной группировкой войск СВО. Руководителем спецоперацией стал начальник Генштаба – генерал Валерий Герасимов.

Предыдущий руководитель, генерал Сергей Суровикин, стал заместителем Герасимова. Такое решение объясняют расширением масштаба задач.

Кроме Сергея Суровикина, у Валерия Герасимова будут еще два заместителя – главнокомандующий сухопутными войсками генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.