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Политика

Минобороны РФ сменило командующего объединенной группировкой войск СВО

Минобороны РФ сменило командующего объединенной группировкой войск СВО

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Минобороны РФ сменило командующего объединенной группировкой войск СВО. Руководителем спецоперацией стал начальник Генштаба – генерал Валерий Герасимов.

Предыдущий руководитель, генерал Сергей Суровикин, стал заместителем Герасимова. Такое решение объясняют расширением масштаба задач.

Кроме Сергея Суровикина, у Валерия Герасимова будут еще два заместителя – главнокомандующий сухопутными войсками генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКристина Курума
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