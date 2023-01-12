РФ запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Оно должно состояться 17 января.

Как отметили в постоянном представительстве России при организации, тему озвучивать пока не будут, чтобы она стала для оппонентов неожиданностью. Заседание проводят в ответ на другую встречу в Совбезе по ситуации на Украине, которую созывают западные страны в пятницу, 13 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.