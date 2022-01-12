Эксперт прокомментировал возобновление диалога России и НАТО

18:35
Россия и НАТО договорились о возобновлении диалога. Без предварительных условий Североатлантический альянс готов восстановить работу своей миссии в Москве, а также вернуть российское представительство в штаб-квартире в Брюсселе. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Однако буквально несколько минут назад пришло сообщение о том, что Россия пока не дала ответ на предложение НАТО, но в диппредставительстве заявили, что "оно учтено".
О том, действительно ли отношения могут потеплеть в самом ближайшем времени, рассказал журналист и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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