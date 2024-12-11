Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Инициативу внесла на рассмотрение группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой. Дети должны будут проходить тестирование на знание русского языка при приеме в школу.

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