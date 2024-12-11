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11 декабря, 07:15

Политика

ГД рассмотрит законопроект о росте штрафов за нарушения ПДД в 1,5 раза

ГД рассмотрит законопроект о росте штрафов за нарушения ПДД в 1,5 раза

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Штрафы за наиболее частые нарушения на дорогах хотят поднять в 1,5 раза. Законопроект о поправках рассмотрят в Госдуме. Если документ одобрят, водителям придется изучить новую таблицу взысканий.

Например, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час нужно будет заплатить 750 рублей, до 60 километров в час – 1,5 тысячи рублей, как и за проезд на красный сигнал светофора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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