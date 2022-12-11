Президент Сербии провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и призвал сербов и албанцев в Косове и Метохии сохранить мир. По данным СМИ, причиной внепланового заседания стало заявление премьера непризнанного государства о начале операции по ликвидации баррикад всеми возможными средствами.

До этого он требовал убрать все преграды с автомагистралей до вечера воскресенья. Тем временем сербское население продолжает устраивать акции протеста после того, как больше 300 силовиков на броневиках вторглись на территорию. По утверждению сербских СМИ, премьер непризнанного Косова таким образом перешел к финальной стадии оккупации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

