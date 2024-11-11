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11 ноября, 14:30

Политика

Звезды Голливуда покидают США из-за победы Трампа на выборах

Звезды Голливуда покидают США из-за победы Трампа на выборах

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Победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США заставила некоторых звезд Голливуда, которые отдавали предпочтение кандидату от Демократической партии Камале Харрис, заявить о своем отъезде из страны. В выходные в Сети распространилось "открытое письмо", написанное актером Томом Хэнксом. В нем утверждается, что актер решил уехать из США.

В свою очередь, звезда "Красотки" и "Хатико" Ричард Гир объявил, что покинет Штаты в случае победы Трампа, еще во время предвыборной гонки. Некоторые информационные источники утверждают, что актер уже продал имение в Коннектикуте за 11 миллионов долларов и покинул страну.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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