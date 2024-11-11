Новости мира: СМИ заявили о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает The Washington Post. По информации издания, избранный президент США позвонил в Москву после победы на выборах 7 ноября. Во время разговора Трамп призвал Путина не обострять ситуацию на Украине и выразил заинтересованность в дальнейшем обсуждении мирного урегулирования конфликта. При этом дал понять, что поддержит сделку, по которой Москва сохранит часть занятых территорий.

Массовые беспорядки сотрясают Испанию. Тысячи человек вышли на улицы Валенсии, которая больше всего пострадала от наводнений. Протестующие выразили недовольство медленной реакцией властей на оказание помощи. В ходе столкновений пострадали десятки человек, включая полицейских. Местные жители требуют отставки руководства провинции Карлоса Масона, обвиняя его в недостаточных мерах по предотвращению катастрофы и помощи пострадавшим.

В Китае на работу вышел первый в мире робот-спасатель. Аппарат протестировали на одной из рек, после чего новобранец приступил к постоянному патрулированию. Робот управляется системой искусственного интеллекта. Он также оснащен технологиями навигации и слежения, позволяющими работать круглосуточно и без контроля со стороны человека. Спасательное оборудование робота включает специальный буй и руку-манипулятор, с помощью которых он может вытащить человека из воды.

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