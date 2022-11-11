ООН призвала ускорить снятие ограничений на продовольствие РФ

ООН по итогам встречи делегаций всемирной организации и России в Женеве призвала ускорить снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, в том числе аммиачных, сообщается в распространенном офисом генерального секретаря ООН заявлении.

Уточняется также, что первая партия российских удобрений, заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в ближайшую неделю.

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