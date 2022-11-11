Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, группа экспертов МАГАТЭ посетила атомный объект в Харькове, радиоактивных выбросов там установлено не было.

Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявили в Московском регионе с субботы, 12 ноября, до понедельника, 14 ноября.

Между Петербургом и Москвой в ноябре – декабре назначат 10 дополнительных поездов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.