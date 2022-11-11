Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11 ноября, 22:00

Политика

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины

Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра

Минобороны РФ сообщило о текущей ситуации на правом берегу Днепра

Более 30 тыс российских военных выведено на левый берег Днепра – МО РФ

Замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе

Взрывы прогремели над Новой Каховкой – СМИ

Новости часа: Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий – МИД РФ

Переброска российских войск на левый берег Днепра завершилась на херсонском направлении

Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, группа экспертов МАГАТЭ посетила атомный объект в Харькове, радиоактивных выбросов там установлено не было.

Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявили в Московском регионе с субботы, 12 ноября, до понедельника, 14 ноября.

Между Петербургом и Москвой в ноябре – декабре назначат 10 дополнительных поездов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикаобществопогодатранспортвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика