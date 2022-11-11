Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.

Михаил Галактионов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Нижний Новгород".

Около 203 миллионов долларов необходимо Киеву для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.