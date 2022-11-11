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Новости

11 ноября, 22:00

Политика

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины

Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра

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Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.

Михаил Галактионов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Нижний Новгород".

Около 203 миллионов долларов необходимо Киеву для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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