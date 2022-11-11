Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра

Вооруженные силы России завершили переброску войск на левый берег Днепра. Военные заняли заранее подготовленные позиции и в настоящее время наносят удары по украинским подразделениям на правом берегу реки.

Полная переброска российских войск на левый берег Днепра была успешно проведена меньше, чем за сутки. Уже к пяти часам утра 11 ноября порядка 30 тысяч солдат и 5 тысяч единиц техники заняли новые укрепленные позиции. Попытки украинской стороны сорвать маневры провалились.

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