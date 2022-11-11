Замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе. Церемония прощания прошла 11 ноября в Александро-Невском соборе города. По данным СМИ, проститься пришли порядка 200 человек – родные и близкие, представители власти и общественности.

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября. Авария произошла на пересечении трасс М-14, которая ведет на Херсон, и Р-47 – в сторону Новой Каховки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.