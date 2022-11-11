Новости часа: Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий – МИД РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В Москве дали гарантии бизнесменам, которые вкладываются в важные городские проекты. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дептранс столицы предупредил о возможных изменениях в работе конечных станций закрывающегося участка Замоскворецкой линии метро. Также в ведомстве напомнили, что поезда между станциями "Автозаводская" и "Орехово" не будут курсировать с 12 ноября.