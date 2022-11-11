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Политика

Новости часа: Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий – МИД РФ

Новости часа: Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий – МИД РФ

Переброска российских войск на левый берег Днепра завершилась на херсонском направлении

Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

ВС РФ завершили переброску подразделений на левый берег Днепра

Новости часа: войска РФ перебросили на левый берег Днепра на херсонском направлении

Новости часа: Путин не поедет на G20 из-за своего графика

Новости часа: Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

Российская авиация сбила украинский Ми-8 в Запорожье

Новости часа: в Кремле сообщили, что Путин не будет выступать на G20

Путин не будет выступать на G20 – Кремль

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В Москве дали гарантии бизнесменам, которые вкладываются в важные городские проекты. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дептранс столицы предупредил о возможных изменениях в работе конечных станций закрывающегося участка Замоскворецкой линии метро. Также в ведомстве напомнили, что поезда между станциями "Автозаводская" и "Орехово" не будут курсировать с 12 ноября.

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