Переброска российских войск на левый берег Днепра завершилась на херсонском направлении

На херсонском направлении завершилась переброска российских войск на левый берег Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве подчеркнули, что ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра оставлено не было. ВС РФ заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.