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Переброска российских войск на левый берег Днепра завершилась на херсонском направлении

Переброска российских войск на левый берег Днепра завершилась на херсонском направлении

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На херсонском направлении завершилась переброска российских войск на левый берег Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве подчеркнули, что ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра оставлено не было. ВС РФ заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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