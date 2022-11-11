Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

Целей спецоперации можно достигнуть, в том числе, путем мирных переговоров. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Киев не меняет свою позицию по диалогу с Москвой. Так как Украина не намерена возобновлять переговоры, специальная военная операция будет продолжена.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что Херсонская область является регионом России, законодательно статус субъекта закреплен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.