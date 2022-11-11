Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:15

Политика

Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

ВС РФ завершили переброску подразделений на левый берег Днепра

Новости часа: войска РФ перебросили на левый берег Днепра на херсонском направлении

Новости часа: Путин не поедет на G20 из-за своего графика

Новости часа: Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

Российская авиация сбила украинский Ми-8 в Запорожье

Новости часа: в Кремле сообщили, что Путин не будет выступать на G20

Путин не будет выступать на G20 – Кремль

Новости часа: российская ПВО отбила удары ВСУ при переходе войск на левый берег Днепра

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов РСЗО "Ураган" на Украине

Целей спецоперации можно достигнуть, в том числе, путем мирных переговоров. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Киев не меняет свою позицию по диалогу с Москвой. Так как Украина не намерена возобновлять переговоры, специальная военная операция будет продолжена.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что Херсонская область является регионом России, законодательно статус субъекта закреплен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика