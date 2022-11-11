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Новости

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Политика

Новости часа: войска РФ перебросили на левый берег Днепра на херсонском направлении

Новости часа: войска РФ перебросили на левый берег Днепра на херсонском направлении

Новости часа: Путин не поедет на G20 из-за своего графика

Новости часа: Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

Российская авиация сбила украинский Ми-8 в Запорожье

Новости часа: в Кремле сообщили, что Путин не будет выступать на G20

Путин не будет выступать на G20 – Кремль

Новости часа: российская ПВО отбила удары ВСУ при переходе войск на левый берег Днепра

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов РСЗО "Ураган" на Украине

ПВО РФ отбила удары ВСУ при переходе войск на левый берег Днепра

СМИ показали работу российских истребителей Су-30СМ и Су-35С на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские войска перебросили на левый берег Днепра на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Процедуру получения пропусков для грузовиков в Москве упростят с 15 ноября. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новые санкции ЕС против России могут утвердить до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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