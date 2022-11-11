Новости часа: войска РФ перебросили на левый берег Днепра на херсонском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские войска перебросили на левый берег Днепра на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Процедуру получения пропусков для грузовиков в Москве упростят с 15 ноября. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новые санкции ЕС против России могут утвердить до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.