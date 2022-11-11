Новости часа: российская ПВО отбила удары ВСУ при переходе войск на левый берег Днепра

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Российская ПВО отбила удары украинских военных при переходе ВС РФ на левый берег Днепра. Об этом сообщает "РИА Новости".

В Новосибирске столкнулись легковушка и маршрутка. Два человека погибли, восемь пострадали, сообщили в Минздраве региона.

L’Oreal опровергла сообщения о готовности возобновить поставки своей продукции в Россию. Такое заявление сделали представители компании.