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Политика

Новости часа: российская ПВО отбила удары ВСУ при переходе войск на левый берег Днепра

Новости часа: российская ПВО отбила удары ВСУ при переходе войск на левый берег Днепра

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов РСЗО "Ураган" на Украине

ПВО РФ отбила удары ВСУ при переходе войск на левый берег Днепра

СМИ показали работу российских истребителей Су-30СМ и Су-35С на Украине

Конгрессмен Госар пообещал голосовать против выделения помощи Украине

США выделят Украине еще 400 млн долларов

Саперы РФ задействовали комплекс "Уран-6" для разминирования аэропорта в Мариуполе

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Группа мобилизованных из Ленобласти отправлена в районы боевого слаживания

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Российская ПВО отбила удары украинских военных при переходе ВС РФ на левый берег Днепра. Об этом сообщает "РИА Новости".

В Новосибирске столкнулись легковушка и маршрутка. Два человека погибли, восемь пострадали, сообщили в Минздраве региона.

L’Oreal опровергла сообщения о готовности возобновить поставки своей продукции в Россию. Такое заявление сделали представители компании.

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