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Политика

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов РСЗО "Ураган" на Украине

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов РСЗО "Ураган" на Украине

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Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов РСЗО "Ураган". Российские военные наносят ракетные удары реактивными снарядами калибра 220 миллиметров.

В кратчайшие сроки боевые машины прибывают на огневые позиции, проводят развертывание и обстреливают командные пункты и колонны украинских националистов. Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам помогают обеспечивать беспилотные летательные аппараты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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