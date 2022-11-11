Минобороны РФ показало кадры работы расчетов РСЗО "Ураган" на Украине

Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов РСЗО "Ураган". Российские военные наносят ракетные удары реактивными снарядами калибра 220 миллиметров.

В кратчайшие сроки боевые машины прибывают на огневые позиции, проводят развертывание и обстреливают командные пункты и колонны украинских националистов. Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам помогают обеспечивать беспилотные летательные аппараты.

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