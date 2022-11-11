СМИ показали работу российских истребителей Су-30СМ и Су-35С на Украине

СМИ показали работу российских многоцелевых истребителей на Украине. В задачу экипажей самолетов Су-30СМ и Су-35С входит патрулирование в заданном районе, а также прикрытие бомбардировщиков и штурмовиков.

Охраняют истребители и вертолеты, которые наносят удары по военным объектам и технике противника. Уничтожают российские самолеты наземные и воздушные цели. Кроме ракет различных классов и предназначения, истребители оснащены новейшими системами радиоэлектронной борьбы.

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