В конгрессе США становится все больше недовольных вашингтонскими инициативами. Так, конгрессмен Пол Госар заявил, что собирается голосовать против любых инициатив о выделении новой помощи Киеву, так как миру уже хватило смертей и разрушений.

Он подчеркнул, что в конгресс были внесены 17 инициатив, которые так или иначе разжигали конфликт на Украине. Госар ранее приглашал президентов России и Украины в Аризону на мирные переговоры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.