США выделят Украине еще 400 млн долларов

Вашингтон выделит Киеву еще 400 миллионов долларов для ведения боевых действий. О новом пакете военной помощи сообщили в Пентагоне.

В этот раз США отправят на Украину ракеты для систем ПВО Hawk, четыре системы ПВО Avenger, 100 бронемашин и 400 гранатометов, боеприпасы для РСЗО HIMARS, минометные и артиллерийские снаряды.

В американском военном ведомстве отметили, что уже на следующей неделе Вашингтон проведет беседу с союзниками, чтобы и они не забывали оказывать военную помощь киевскому режиму. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.