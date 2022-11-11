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Политика

США выделят Украине еще 400 млн долларов

США выделят Украине еще 400 млн долларов

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Вашингтон выделит Киеву еще 400 миллионов долларов для ведения боевых действий. О новом пакете военной помощи сообщили в Пентагоне.

В этот раз США отправят на Украину ракеты для систем ПВО Hawk, четыре системы ПВО Avenger, 100 бронемашин и 400 гранатометов, боеприпасы для РСЗО HIMARS, минометные и артиллерийские снаряды.

В американском военном ведомстве отметили, что уже на следующей неделе Вашингтон проведет беседу с союзниками, чтобы и они не забывали оказывать военную помощь киевскому режиму. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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