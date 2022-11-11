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Политика

Саперы РФ задействовали комплекс "Уран-6" для разминирования аэропорта в Мариуполе

Саперы РФ задействовали комплекс "Уран-6" для разминирования аэропорта в Мариуполе

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СМИ показали работу российских саперов в Мариуполе. Для разминирования местного аэропорта задействовали роботизированный комплекс "Уран-6". Восьмитонная машина оснащена специальным катковым тралом, он нужен для обезвреживания противопехотных мин нажимного действия.

При наезде на такую мину происходит взрыв. Броня робота этот удар выдерживает: запас прочности у нее – до 60 килограммов в тротиловом эквиваленте. Оператору, который управляет саперным комплексом на расстоянии, ничего не угрожает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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