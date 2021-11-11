Евросоюз планирует ввести санкции против компании "Аэрофлот".

Как пишут некоторые СМИ, европейские чиновники подозревают, что российский перевозчик причастен к миграционному кризису на польско-белорусской границе, якобы самолеты компании массово перевозили беженцев.

В "Аэрофлоте" заявили, что это не так. Перевозчик не выполняет регулярные и чартерные рейсы в города Ирака и Сирии, сообщили в компании. В МИД России пообещали отреагировать на возможные санкции против "Аэрофлота". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.