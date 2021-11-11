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Политика

12:15

Евросоюз планирует ввести санкции против компании "Аэрофлот"

политика транспорт видео Евгения Мирошкина Станислав Кулик

Евросоюз планирует ввести санкции против компании "Аэрофлот".

Как пишут некоторые СМИ, европейские чиновники подозревают, что российский перевозчик причастен к миграционному кризису на польско-белорусской границе, якобы самолеты компании массово перевозили беженцев.

В "Аэрофлоте" заявили, что это не так. Перевозчик не выполняет регулярные и чартерные рейсы в города Ирака и Сирии, сообщили в компании. В МИД России пообещали отреагировать на возможные санкции против "Аэрофлота". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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