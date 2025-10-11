Форма поиска по сайту

Новости

11 октября, 16:15

Новости мира: палестинцы вернутся в сектор Газа после соглашения о прекращении огня

Новости мира: палестинцы вернутся в сектор Газа после соглашения о прекращении огня

Десятки тысяч палестинцев, ранее покинувших север сектора Газа из-за боевых действий, возвращаются туда после вступления в силу режима прекращения огня. Пока город выглядит непригодным для жизни. Практически все здания превратились в груды обломков. Людям нужно заново выстраивать свою жизнь. Сейчас не работают ни водопроводные, ни электрические сети. Власти уже начали расчищать и асфальтировать дороги.

В чилийской пустыне Атакаме, самой засушливой в мире, неожиданно расцвели цветы. Это необычайно редкое явление. Оно связано с обильными дождями. Это позволило прорасти семенам, которые десятилетиями лежат в каменистой почве. Яркими растениями приезжают любоваться изо всех окрестных городов и поселков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политиказа рубежомвидеоДарья ТащинаЮлия Неклесова

