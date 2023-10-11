Захарова призвала желающих покинуть Израиль воспользоваться регулярными рейсами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян, которые хотят покинуть Израиль, вылетать регулярными рейсами. Она отметила, что пока такая возможность есть и лучше воспользоваться ей, чем потом требовать дополнительных вариантов.

Те, кто еще не успел улететь, массово сдают путевки. Вернут ли деньги в полном объеме? Стоит ли менять даты поездки? И что происходит в Израиле в данный момент?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.