11 октября, 11:30Политика
Захарова призвала желающих покинуть Израиль воспользоваться регулярными рейсами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян, которые хотят покинуть Израиль, вылетать регулярными рейсами. Она отметила, что пока такая возможность есть и лучше воспользоваться ей, чем потом требовать дополнительных вариантов.
Те, кто еще не успел улететь, массово сдают путевки. Вернут ли деньги в полном объеме? Стоит ли менять даты поездки? И что происходит в Израиле в данный момент?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.