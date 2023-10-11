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11 октября, 11:30

Политика

Захарова призвала желающих покинуть Израиль воспользоваться регулярными рейсами

Захарова призвала желающих покинуть Израиль воспользоваться регулярными рейсами

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян, которые хотят покинуть Израиль, вылетать регулярными рейсами. Она отметила, что пока такая возможность есть и лучше воспользоваться ей, чем потом требовать дополнительных вариантов.

Те, кто еще не успел улететь, массово сдают путевки. Вернут ли деньги в полном объеме? Стоит ли менять даты поездки? И что происходит в Израиле в данный момент?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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