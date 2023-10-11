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11 октября, 07:45

Политика

Артиллерия РФ поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Артиллерия РФ поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

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Артиллерия группировки войск "Юг" поразила пункт управления беспилотниками ВСУ у поселка Первомайское в ДНР. Также известно, что военные западной группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две самоходные установки "Гвоздика" и артиллерийскую систему М777 производства США.

Как работают российские расчеты пушек "Гиацинт-Б" на купянском направлении, показали в Минобороны РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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