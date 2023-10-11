Артиллерия РФ поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Артиллерия группировки войск "Юг" поразила пункт управления беспилотниками ВСУ у поселка Первомайское в ДНР. Также известно, что военные западной группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две самоходные установки "Гвоздика" и артиллерийскую систему М777 производства США.

Как работают российские расчеты пушек "Гиацинт-Б" на купянском направлении, показали в Минобороны РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.