Новости мира: французские военные начали покидать Нигер

Под лозунги "Долой Францию" провожают нигерийцы французских военных, которые покидают страну после пребывания там в течение нескольких лет. Решение о выводе войск принял Эммануэль Макрон, заявив, что Франция выполнила все запланированные задачи в регионе. Однако представители общественного движения Нигера считают это победой их армии.



В Аргентине полыхают лесные пожары. Борьбу с огнем ведут с земли и воздуха. К тушению подключили сотни единиц техники, включая самолеты и вертолеты. Под угрозой находится крупный туристический центр Вилья-Карлос-Пас.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.