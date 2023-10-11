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11 октября, 07:30

Политика

Новости мира: французские военные начали покидать Нигер

Новости мира: французские военные начали покидать Нигер

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Под лозунги "Долой Францию" провожают нигерийцы французских военных, которые покидают страну после пребывания там в течение нескольких лет. Решение о выводе войск принял Эммануэль Макрон, заявив, что Франция выполнила все запланированные задачи в регионе. Однако представители общественного движения Нигера считают это победой их армии.

В Аргентине полыхают лесные пожары. Борьбу с огнем ведут с земли и воздуха. К тушению подключили сотни единиц техники, включая самолеты и вертолеты. Под угрозой находится крупный туристический центр Вилья-Карлос-Пас.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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