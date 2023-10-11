Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 07:30

Политика

ВС РФ нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на купянском направлении

ВС РФ нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на купянском направлении

ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ под Донецком

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа

Посольство РФ в Израиле продолжает получать обращения от россиян

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября

РФ прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с палестинских территорий

Владимир Путин впервые прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины

Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с палестинских территорий

Путин призвал все стороны конфликта в Израиле минимизировать ущерб гражданскому населению

Посол РФ сообщил, что Израиль намерен уничтожить все террористические структуры ХАМАС

Вертолеты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что на донецком направлении российские мотострелки при поддержке авиации и артиллерии отразили все атаки ВСУ у Клещеевки и нанесли удар по местам дислокации украинских войск под Курдюмовкой и Андреевкой. Только в этом секторе противник за сутки потерял 165 военнослужащих и несколько единиц бронетехники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика