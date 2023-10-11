ВС РФ нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на купянском направлении

Вертолеты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что на донецком направлении российские мотострелки при поддержке авиации и артиллерии отразили все атаки ВСУ у Клещеевки и нанесли удар по местам дислокации украинских войск под Курдюмовкой и Андреевкой. Только в этом секторе противник за сутки потерял 165 военнослужащих и несколько единиц бронетехники.

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