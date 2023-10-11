11 октября, 07:30Политика
ВС РФ нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на купянском направлении
Вертолеты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Известно, что на донецком направлении российские мотострелки при поддержке авиации и артиллерии отразили все атаки ВСУ у Клещеевки и нанесли удар по местам дислокации украинских войск под Курдюмовкой и Андреевкой. Только в этом секторе противник за сутки потерял 165 военнослужащих и несколько единиц бронетехники.
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