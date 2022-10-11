Экономия энергии на Украине и ракетные удары по критической инфраструктуре

Тотальный режим экономии энергии ввели в Винницкой области Украины. Темно сейчас и в Киеве. Веерные отключения практически во всех регионах.

В связи с чередой ударов, Украина прекратила экспорт электроэнергии в Евросоюз, заявив, что сейчас им нужно наладить энергосистему внутри страны. И свои договорённости с европейскими партнерами выполнять дальше там не могут.

Система спутниковой связи "Старлинк", которая используется военнослужащими Вооруженных сил Украины, вышла из строя после ракетных ударов. Об этом сообщают информагентства.

Страны НАТО будут наращивать военную помощь Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Она прошла в преддверии заседания министров обороны стран альянса. Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.