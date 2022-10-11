ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры западной Украины 11 октября

11 октября под массированный удар ВС РФ попали объекты энергетической инфраструктуры западной Украины. Об этом заявили РИА Новости. Взрывы зафиксировали во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины в таких городах, как Киев, Львов, Ивано-Франковск, Одесса, Ровно, Тернополь, Винница, Запорожье, Кривой Рог и другие. Также СМИ заявили, что уничтожен железнодорожный узел и ремонтный завод в Хмельницкой области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.