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Новости

11 октября, 22:15

Политика

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры западной Украины 11 октября

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры западной Украины 11 октября

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11 октября под массированный удар ВС РФ попали объекты энергетической инфраструктуры западной Украины. Об этом заявили РИА Новости. Взрывы зафиксировали во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины в таких городах, как Киев, Львов, Ивано-Франковск, Одесса, Ровно, Тернополь, Винница, Запорожье, Кривой Рог и другие. Также СМИ заявили, что уничтожен железнодорожный узел и ремонтный завод в Хмельницкой области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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