11 октября, 22:15Политика
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры западной Украины 11 октября
11 октября под массированный удар ВС РФ попали объекты энергетической инфраструктуры западной Украины. Об этом заявили РИА Новости. Взрывы зафиксировали во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Российские военнослужащие нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины в таких городах, как Киев, Львов, Ивано-Франковск, Одесса, Ровно, Тернополь, Винница, Запорожье, Кривой Рог и другие. Также СМИ заявили, что уничтожен железнодорожный узел и ремонтный завод в Хмельницкой области.
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